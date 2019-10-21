«إنسومنيا الألعاب الإلكترونية» يختتم 3 أيام من التشويق في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتم في دبي أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها ترقّباً من قبل الجمهور، «إنسومنيا دبي»، الذي يعقد بالشراكة مع «غلوبال إيفنت مانجمنت»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بعد جملة من الفعاليات المشوّقة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام في مضمار ميدان. وكانت الفعاليات قد انطلقت وسط تنظيم لافت يوم الخميس الماضي، حيث شهدت الجماهير الحاضرة افتتاح سمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم للمهرجان قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع، التي جاءت حافلة بالأنشطة الترفيهية والألعاب الإلكترونية.

عطلة نهاية أسبوع لا تُنسى

قدّم مهرجان «إنسومنيا دبي» تجربة فريدة فاقت جميع التوقعات، حيث انغمس عشاق الألعاب الإلكترونية في ملاذٍ فريد أتاح لهم الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الترفيهية والألعاب الإلكترونية على مدار الساعة. وإلى جانب الباقة المتميزة من منصات الألعاب وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والرياضات الإلكترونية وتجارب الألعاب القديمة والألعاب اللوحية وألعاب الورق، حظي الزوّار بفرصة مميزة للقاء أشهر الشخصيات المؤثرة في المجال، والحصول على جوائز مذهلة والاستمتاع بمناطق اللعب المباشر ومقابلات المشاهير، إلى جانب ورش عمل أزياء «كوسبلاي» والجلسات الحوارية والمسابقات والكثير غيرها.

ونظم المهرجان تشكيلة واسعة من الأنشطة الترفيهية الحية التي لبّت تطلعات الحضور خلال عطلة نهاية الأسبوع الحافلة بالمغامرات، حيث شهد الزوار عروضاً مذهلة لألعاب الخفة، إلى جانب عروض «ببجي» و«فورت نايت» و«أوفر ووتش» و«أساسينز كريد» التي قدمتها مجموعة من مؤدي «ويست إند ورلدوايد» الحائزين العديد من الجوائز العالمية. وبعد قدومهم من باريس إلى دبي خصيصاً للمشاركة في «إنسومنيا دبي»، حرص S3 Freestyle، فريق الشخصيات المؤثرة في الألعاب الإلكترونية المنقولة بالفيديو، جنباً إلى جنب مع نخبة من أفضل لاعبي الأسلوب الحرّ في هذا العصر، على إطلاق عاصفة يومية من التشويق على المسرح الرئيس ومنطقة «فيفا» من خلال ما قدموه من حركات ومراوغات مذهلة وعروض ساحرة. كما شارك الزوّار أيضاً في مسابقات «جست دانس» ومنافسات تحريك الشفاه مع الأغاني، فضلاً عن مشاهدة الحركات الرائعة التي قدمها فريق الرقص «دانس كرو» وغيرها الكثير.

ألمع النجوم

بعد دخولهم المذهل إلى موقع الفعالية خلال يومها الأول على متن السيارات الخارقة التابعة لشرطة دبي، التقى جوش وإيثان وتوبي، مجموعة The Sidemen الشهيرة على يوتيوب، مع الزوّار في فعالية مفتوحة أمام جميع حملة التذاكر، وشاركوا بالتقاط صور السيلفي وتقديم جوائز مميزة وتوقيع الصور ولعب التحديات المباشرة «واحد ضد واحد» في منطقة «فيفا»، كما قدمت مجموعة The Sidemen العديد من المفاجآت للمعجبين الحاضرين على مدار أيام الفعالية.

وانغمس SeaPeeKay، نجم يوتيوب ولعبة «ماينكرافت»، في لقاء المعجبين وتحيتهم أثناء مشاركته في العديد من الأنشطة المميزة، بما في ذلك المقابلات المعمقة على المسرح الرئيس والتحديات المباشرة «واحد ضد واحد» في منطقة «ماينكرافت». واستمتع حامل الرقم القياسي لـ«أسرع وقت لبناء منزل في ماينكرافت» بتقديم مجموعة من الجوائز القيمة لعشاق الألعاب الحاضرين.

تجربة عالمية

تعدّ منصة محاكاة التدريب الافتراضي بمنظور الشخص الأول، المعروفة اختصاراً بـ(FPS1)، منظومة حديثة لاختبار الواقع الافتراضي التي توفرها أفضل تقنيات الرؤية الحاسوبية في العالم المستندة إلى تفاعلات اللعب البشرية، ويمكن تطبيق هذا النظام، الأول من نوعه، على أي لعبة بمنظور الشخص الأول لتوفير تجربة الواقع الافتراضي في الألعاب التي يتم الاستمتاع بها عادة باستخدام لوحة مفاتيح أو وحدة تحكم. وتمكن عشاق الألعاب الإلكترونية من اختبار هذه التقنية المتقدمة للمرة الأولى على مستوى العالم.

مهرجان ألعاب لا يُضاهى

أدى جايسون بايج، المغني الأصلي لشارة مسلسل «بوكيمون»، أغنية «بوكيمون» مباشرة وللمرة الأولى في الشرق الأوسط، وبشكل حصري على المسرح الرئيس لـ«إنسومنيا دبي»، وأسهمت مشاركة تومي تالاريكو، الرئيس التنفيذي ورئيس «إنتيليفيجن إنترتينمت» وأيقونة ألعاب الفيديو، في الأداء الحي في إضفاء المزيد من الروعة والتميز على هذا العرض. كما كشف تومي عن إعلان خاص جداً للمنطقة من «إنتيليفيجن إنترتينمت»، حيث ستقوم الشركة بإطلاق النسخة العربية من «إنتيليفيجن أميكو»، منصة الألعاب الخاصة بالعلامة، في إصدار هو الأول من نوعه بهدف تلبية الاحتياجات المتنامية لعشاق الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط.

- أساطير الألعاب جوش وإيثان وتوبي وصلوا إلى موقع الفعالية على متن سيارات شرطة دبي الخارقة.

- جايسون بايج، المغني الأصلي لشارة مسلسل «بوكيمون»، أدى الأغنية مباشرة وللمرة الأولى.