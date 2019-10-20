مصر: الخبيئة الأثرية يعود تاريخها لـ 3000 عام

المصدر: الأقصر (مصر) - د.ب.أ

أعلن أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية رئيس بعثة الآثار المصرية العاملة بمنطقة العساسيف في غرب الأقصر، الدكتور مصطفى وزيري، أمس، عن العثور على خبيئة تحوي 30 تابوتاً خشبياً ملونة بوجه آدمي، بينها توابيت لرجال ونساء، بجانب توابيت لثلاثة أطفال.

وقال إن الخبيئة يرجع تاريخها إلى القرن العاشر قبل الميلاد، أي إلى 3000 عام مضت، مشيراً إلى أن قصة الخبيئة تعود إلى قيام أحد الكهنة بجمع تلك التوابيت من داخل «بيوت الحجر» التي كانت مدفونة بها، خشية قيام لصوص المقابر، الذين كانوا منتشرين في تلك الفترة، بسرقتها.