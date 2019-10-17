الفائز بـ«نوبل الأدب» يفقد أعصابه.. والانتقادات تتوالى

المصدر: فيينا - د.ب.أ

قال الحائز جائزة نوبل في الأدب الكاتب النمساوي بيتر هاندكه إنه لن يرد مرة أخرى على أسئلة الصحافيين، بعد أن واجه موجة من الانتقادات الجديدة بسبب تأييده الرجل القوي الصربي وزعيم الحرب سلوبودان ميلوسيفيتش.

وفي أعقاب الإعلان عن حصوله على الجائزة الأسبوع الماضي، ألغى هاندكه مؤتمراً صحافياً في مسقط رأسه، بلدة جريفين، طبقاً لما ذكرته إدارة البلدة.

وكان الكاتب، الذي يعيش بالقرب من باريس، فقد أعصابه مساء أول من أمس في بلدة جريفين عندما انتظره صحافيون في لقاء مع سياسيين محليين، وطلبوا منه أن يرد على اتهامات بأنه تجاهل جرائم الحرب الصربية خلال الحرب اليوغوسلافية.

وتساءل هاندكه غاضباً «الجميع يطرحون تساؤلات مثلكم، لم يأتِ أحد لي وقد قرأ شيئاً أو علم شيئاً عما كتبته». وأثار قرارمنح نوبل للأدب لهاندكه انتقادات في مختلف أنحاء البلقان.

واحتشد متظاهرون أمام السفارة السويدية في مدينة بريشتينا عاصمة كوسوفو، الإثنين الماضي، للاحتجاج ضد منح الجائزة لهاندكه.