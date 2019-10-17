حوادث المواصلات تكبد ألمانيا 54 مليار دولار خلال 15 سنة

المصدر: فيينا - د.ب.أ

أظهرت دراسة نمساوية أن الحوادث المرورية تكبد الاقتصاد الوطني في ألمانيا أضراراً بالمليارات. وتنبأ معدو الدراسة بأن يبلغ حجم هذه الأضرار في الفترة من عام 2015 حتى عام 2030 نحو 54 مليار دولار على مستوى ألمانيا.

واعتمد الباحثون في حساب هذه الأضرار على تحليل يحاكي التكاليف الناتجة عن تعطل طاقات العمال نتيجة الحوادث في الفترة المذكورة، إضافة لتكاليف العلاج وما يرتبط بها من استثمارات من وجهة النظر الاقتصادية.

وقال الخبير في التطور السكاني بالأكاديمية النمساوية للعلوم ميشائيل كون، إن الدراسة راعت فقط التكاليف الناجمة عن تضرر الأشخاص وليس المعاناة التي تتسبب فيها هذه الحوادث، «لذلك فإن حساباتنا تقدم حداً أدنى من خسائر الرفاهية الناجمة عن حوادث المرور».

وبلغ حجم الأضرار التي توقعها معدو الدراسة التي نشرت في العدد الحالي من مجلة «لانسيت» العلمية، نحو 1.8 تريليون دولار على مستوى العالم، في فترة الـ15 عاماً المذكورة.