أكبر معمّر ألماني يحتفل بعيده الـ 114

المصدر: هافلبرغ (ألمانيا) - د.ب.أ

احتفل ألماني يفترض أنه أكبر معمر في ألمانيا حالياً بيوم ميلاده الـ114 في ولاية سكسونيا - أنهالت، شرقي ألمانيا. وزار عمدة مدينة هافلبرج، برند بولوسكي، التي يعيش بها المعمر، جوستاف جرنت، أمس، منزله، وقال بعد ذلك: «إنه لايزال يفضل تناول الحلوى كالماضي».

ونقل عمدة المدينة تحيات رئيس حكومة الولاية ومجلس الولاية لجرنت، وأحضر له سلة من الحلوى المفضلة له وزهوراً.

وأضاف العمدة أن جرنت احتفل بيوم ميلاده هذا العام وسط دائرة صغيرة من معارفه، تماماً كالأعوام الماضية. وقال بولوسكي عن جرنت: «لايزال لديه اهتمامات، لاسيما بكرة القدم». يشار إلى جرنت هو ميكانيكي ماهر، ولد في 15 أكتوبر عام 1905.