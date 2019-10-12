«ناسا» تستكشف منطقة التقاء طقس الأرض مع الفضاء بـ «أيكون»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) بنجاح، أول من أمس، مهمة لاستكشاف منطقة على بعد مئات الكيلومترات فوق الأرض، يلتقي فيها طقس الأرض مع طقس الفضاء.

وتم إطلاق المستكشف «أيونوسفيريك كونيكشن إكسبلورر»، المسمى اختصاراً بـ(أيكون) على صاروخ «بيجاسوس إكس إل» من متن طائرة أقلعت من «كيب كانافيرال» في ولاية فلوريدا.

وحلقت الطائرة على ارتفاع 12 ألف متر فوق المحيط، وأطلقت الصاروخ «بيجاسوس إكس إل»، الذي حمل المستكشف «أيكون» إلى المدار.

والهدف من المهمة هو تحديد أين ينتهي الغلاف الجوي للأرض، ويبدأ الفضاء.

وتمتد طبقة الأيونوسفير من 80 كيلومتراً إلى نحو 640 كيلومتراً فوق الأرض، وتتداخل مع الجزء العلوي من الغلاف الجوي للأرض وبداية الفضاء.