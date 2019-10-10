«قميص الصوت» يغيّر حياة الصُمّ

المصدر: لندن - رويترز

تعشق الشقيقتان التوأم هيرمون وهيرودا بيرهيني الرقص لكنهما لا تستطيعان سماع الموسيقى بسبب معاناتهما من الصمم، لذا فإن اختراع سترة مزودة بأجهزة استشعار تمكنهما من الإحساس بالأصوات المختلفة أحدث تغييراً كبيراً في الليالي التي تمضيانها في لندن. ويحتوي «قميص الصوت»، الذي ابتكرته شركة «كيوتسيركت» للموضة في لندن، 16 مستشعراً مثبتة في قماشه، لذا يتمكن من يرتديها، على سبيل المثال، من الإحساس بألحان الكمان عند الذراعين بينما يشعر بقرع الطبول عند ظهره.

وقالت الشقيقتان بيرهيني، اللتان فقدتا حاسة السمع في سن صغيرة، إن ارتداءهما للسترة لعرضها منحهما تجربة جديدة تماماً.

وأضافت هيرمون «يشبه الأمر تقريباً الإحساس بعمق الموسيقى.. نشعر كما لو أن بمقدورنا التحرك على وقعها».

وقالت فرانشيسكا روزيلا، التي شاركت في تأسيس «كيوتسيركت» ومديرة الإبداع بها، إن السترة تسمح للصم بالشعور بالموسيقى عن طريق الإحساس. ولن تكون «قمصان الصوت» رخيصة الثمن، إذ من المتوقع أن تباع بأكثر من 3000 جنيه إسترليني (3673 دولاراً)، لكن هيرودا ترى أنه مبلغ يستحق أن يدفعه الصم الذين يحبون الموسيقى مثلها ومثل أختها. وقالت «أعتقد أنها قادرة حتماً على تغيير حياتنا».