أحمد السقا يعود إلى زوجته.. بالاتفاق على نسيان ما مضى

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

من دون مقدمات وبعد انفصال استمر أكثر من عام عاد أحمد السقا إلى زوجته الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير، التي اقترن بها منذ نحو 19 عاماً، وأنجب منها ثلاثة أولاد (ياسين ونادية وحمزة).



وتكتم الطرفان على أمر الانفصال الذي لم يكن رسمياً بل كان اتفاقاً، وكل منهما يعيش ببيت منفصل. وفاجأ السقا الجميع بعودته إلى مها وظهوره معها بعد غياب بشكل رسمي غير معتاد منذ فترة خلال مهرجان الجونة الأخير.



وعلمت «الإمارات اليوم» أن السقا قد أكد لمقربين منه عودته إلى زوجته بشكل نهائي، والاتفاق على نسيان كل ما مضى، وما أدى إلى الانفصال السابق.