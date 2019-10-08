اجتماع في مدينة النجوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء صورة لرائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، حمد عبيد المنصوري، والمدير العام للمركز، يوسف حمد الشيباني، ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، المهندس سالم المري، ومدير مكتب رواد الفضاء، سعيد كرمستجي، في مركز «يوري غاغارين» لتدريب رواد الفضاء بمدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو.

وقال حمد عبيد المنصوري، إن «هزاع المنصوري، حالياً، يخضع لمجموعة من الفحوص والاختبارات الطبية؛ استكمالاً لمهمته العلمية بعد عودته سالماً من محطة الفضاء الدولية، وهو يتمتع بحالة صحية ممتازة».