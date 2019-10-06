5 فوائد مدهشة للقيلولة

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

مع زيادة ضغوط الحياة وصعوبة الحصول على فترات نوم كافية ليلاً، توفر القيلولة التي لا تتجاوز نصف ساعة، الكثير من الفوائد.. وهنا 5 من أبرزها:

الشعور بسعادة أكبر: بعد نصف ساعة من النوم، يشعر المرء بالحيوية والسعادة والراحة، إذ يعاد شحن طاقته.

زيادة التركيز: تساعد القيلولة على تحسين الأداء والتركيز وتقلل من ارتكاب الأخطاء وتجنب الحوادث.

قوة المخ: أثبت باحثون في جامعة سارلاند أن القيلولة تساعد على تحسين أداء العقل بنسبة 500%.

المزيد من الإبداع: أكدت دراسات أن منطقة الدماغ المسؤولة عن الإبداع تكون أكثر نشاطاً بعد القيلولة.

صحة القلب: أثبتت دراسة أجريت في جامعة هارفارد وكلية الطب بجامعة أثينا أن الأشخاص الذي يداومون على أخذ قيلولة يومية هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 37%.