لمحبي هواتف التسعينات.. «موديتا» البولندية تكشف عن Pure الجديد

المصدر: وارسو - د.ب.أ

أعلنت شركة «موديتا» عن تطوير هاتف جوال جديد يوفر الوظائف الأساسية على غرار موديلات حقبة التسعينات من القرن الماضي.

وأوضحت الشركة البولندية أن الهاتف الجوال Pure الجديد يمتاز بتصميم أنيق، ولا يتيح إمكانية تثبيت التطبيقات أو الاتصال بالإنترنت، ولا يوجد به كاميرا، ولا شاشة تعمل باللمس.

ويبلغ وزن الهاتف 140 غراماً، ببطارية سعة 1900 مللي أمبير ساعة، وتمتد شحنة البطارية لأسبوعين في وضع الاستعداد، ولخمسة أيام في وضع الاستعمال اليومي المعتاد.

والهاتف مخصص أكثر للمكالمات الهاتفية، والرسائل النصية القصيرة SMS.

ويتيح الهاتف الجوال تشغيل الموسيقى بمختلف الصيغ الشائعة، والتي تنقل مسبقاً إلى الجهاز عن طريق منفذ USB-C، وتتم عملية التشغيل عن طريق مقبس الجاك التقليدي أو بواسطة تقنية البلوتوث، أو عن طريق السماعة المدمجة، وتشتمل لوحة المفاتيح الرقمية على طريقة إدخال النصوص T9، التي لم تعد شائعة اليوم.

ولا يدعم الهاتف الجوال الشبكات اللاسلكية، ويعمل بواسطة شبكات الجيل الرابع 4G كحد أقصى، ويعتمد الجهاز على نظام التشغيل Mudita-OS، الذي لا يرتبط بأي معيار مفتوح، وإلى جانب وظيفة المكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة يشتمل الهاتف Pure على وظائف التقويم والآلة الحاسبة والساعة والمنبه وتدوين الملاحظات ومشغل MP3 ووظيفة الإملاء.

ولم تفصح شركة موديتا عن موعد طرح أو أسعار الهاتف الجوال Pure الجديد.