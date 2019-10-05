اكتشاف نوع جديد من «التيروصورات» في أستراليا

المصدر: كانبرا - د.ب.أ

ذكرت دراسة جديدة أنه اكتشف نوع جديد من «التيروصورات»، أو «الزواحف الطائرة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ» في المناطق النائية بأستراليا، ما يشير إلى أنها بقيت على قيد الحياة في وقت لاحق بالقارة من أي مكان آخر.

وأضافت الدراسة، التي نُشرت في مجلة «ساينتيفيك ريبورتس»، أمس، أن الحيوان المفترس، الذي يبلغ طول جناحه أربعة أمتار، ربما كان يعيش بين الديناصورات، التي جابت منطقة «وينتون» في ولاية كوينزلاند، قبل نحو 96 مليون عام.

وعثر على الهيكل العظمي الجزئي المتحجر لأحد أنواع التيروصورات الجديدة، محفوظاً في حجر حديدي من قبل علماء الحفريات القديمة، بعد أن أبلغ عن ذلك أولاً عام 2017 أحد رعاة الماشية المحليين ويدعى بوب إليوت، خارج بلدة وينتون الصغيرة، المعروفة بحفرياتها التي كانت موجودة في عصور ما قبل التاريخ ومسارات الديناصورات.