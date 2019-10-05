شرطة أبوظبي تبهج أطفالاً مرضى

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

في مبادرة أضفت بهجة على وجوه أطفال مرضى؛ زار وفد من مديرية الشؤون القانونية ومكتب حقوق الإنسان في شرطة أبوظبي، مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية - قسم أطفال مرضى السرطان، ضمن المبادرات الإنسانية في عام التسامح.

وأكد مدير مديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة ورئيس الوفد، العميد عبدالوهاب الحوسني، اهتمام شرطة أبوظبي بتقديم الدعم النفسي والمعنوي والمساعدة لمختلف الشرائح، والتحفيز على المشاركة المجتمعية والمشاركة في العمل التطوعي الذي يشكل الركيزة الأساسية في الرسالة الشرطية بالمجال الإنساني، وتأدية رسالتها في إيجاد مجتمع آمن. واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن الأمراض التي تصيب الأطفال، وطرق الوقاية منها، إضافة للخدمات المتطورة والعلاج بأحدث الطرق والوسائل والأجهزة. وفي ختام الزيارة، وزع وفد شرطة أبوظبي هدايا على أطفال مرضى السرطان، متمنياً لهم الشفاء العاجل.