لماذا اضطر للاستحمام؟.. مدرس يجيب عن 22 سؤالاً مثيراً

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

لماذا الأشجار خضراء، وماذا تأكل النباتات؟ لماذا اضطر للاستحمام؟ لماذا لا تسقط الطائرات من السماء؟

ربما طرح بعض الأطفال بالفعل أحد الأسئلة الـ 22 التي تعرّض لها كتاب «لماذا لا ألاحظ دوران الأرض؟» ولكن الكتاب تناول أيضاً أسئلة ربما بدت خارجة عن السياق العام، مثل سؤال بشأن ما إذا كانت بعض الخرائط لا تزال صحيحة، وما إذا كان الغمام سحباً حقيقية.

من بين القضايا التي يوضحها المدرس جيمس دويل سؤال عن المصدر الذي يعرف الإنسان من خلاله كيف بدت الديناصورات، ولماذا يكون مذاق الأدوية مراً في الغالب، وكيف ينشأ الرعد والبرق، وماذا يوجد في ثقب أسود.

ويوضح المدرس بشكل ملائم للأطفال السبب الذي يجعل الأشجار توصف بأنها «رئة الأرض»، ولماذا تحتاج الكائنات الحية لبعضها البعض من أجل البقاء.

وبالنسبة للسؤال عن ضرورة الاستحمام يقول المؤلف: «لن تكون رائحتك كريهة فقط، بل ربما تسبب عدم الاستحمام في موتك»، حيث إن الجلد يبدأ في إيلامك، ما يجعلك تشعر بحكة في الجلد إذا مرت عليك فترة دون استحمام، ثم يبدأ الإنسان في خربشة نفسه، وربما تسبب من خلال ذلك في إيصال جراثيم خطيرة، لم تكن تضره من قبل، إلى مجرى الدم من خلال الخدوش التي تحدثها الحكة، بعد أن كانت لا تضر الجلد السليم.

يعلم صغار القراء من خلال الاطلاع على الكتاب أن هناك كائنات صغيرة ربما كانت تحبو لحظة قراءة الكتاب وتحوم حول وجههم، والسبب الذي يجعل الشعر والأظافر تنمو بسرعة أحيانا، وبشكل أبطأ أحيانا أخرى، وأن طول الأوعية الدموية لأحد البالغين يمكن أن تمتد حول الأرض أربع مرات إذا اتصلت ببعضها البعض.

كما يتطرق المؤلف إلى السبب الذي يجعل سماء الليل تبدو وكأن النجوم تتوهج، وكيف نشأ الكون وفقا للرأي السائد الذي يدرس في المدارس والجامعات، وما الذي يجعل الصياح لا يسمع في الفضاء.

كما يتطرق دوُيل إلى علاقة صانع القبعات في قصة «أليس في بلاد العجائب» بالزئبق، والسبب الذي يجعل البحر يبدو أزرق.

يقدم الكتاب تفسيرات مفيدة، ولكن ليس من الضروري أن تأسر جميعها لب الأطفال، خصوصاً أن الكتاب يتسع لكل علوم الطبيعة. كما أن الرسوم التوضيحية لصاحبها كلير جوبل، والتي ترافق فصول الكتاب، من الأسباب التي تجعل الكتاب ممتعاً.