حديقة دبي المتوهجة تعود بخدع وحيوانات مضيئة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بحُلة جديدة، وتحت شعار العودة إلى الطبيعة، تطل حديقة دبي المتوهجة «جاردن جلو»، في موسمها الخامس، الذي انطلق، أول من أمس، بحديقة زعبيل في دبي.

وأطلقت «جاردن جلو» الحديقة السحرية للمرة الأولى، التي تقدم خدعاً بصرية بأشكال عدة، إذ تم استخدام 25 تصميماً من اللوحات الهندسية التي تبعث تأثيرات متنوعة إلى زوار الحديقة، التي تقدم أيضاً عالماً مليئاً بالمغامرات البصرية والتعليمية في آن واحد.

وقال مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، خلال افتتاح الحديقة: إن «(جاردن جلو)، تمثل تجسيداً حقيقياً لالتزام بلدية دبي بتوفير وجهات سياحية ترفيهية مبتكرة باستمرار لسكانها وزوارها»، مشيراً إلى أن المشروعات الفريدة مثل حديقة دبي المتوهجة تُعد نموذجاً متميزاً لتعاون البلدية مع القطاع الخاص، من خلال تجارب تهدف إلى تقديم تجربة لا تنسى لجميع أفراد الأسرة، باستخدام أفضل التقنيات عالية المستوى، التي تتسم بعناصر الابتكار والإبداع، إذ تجسد الحديقة رؤية دبي في توفير وجهات تجتذب الجميع.

وأشار الهاجري إلى أن «دبي جاردن جلو» من خلال مواسمها الأربعة الأخيرة استطاعت أن تكون واحدة من أبرز المشروعات الترفيهية في المنطقة، ووجهة عائلية شهيرة في دبي، من خلال تفردها بطابعها الخاص والمختلف.

ويحمل الموضوع الرئيس في الحديقة لهذا العام شعار «العودة إلى الطبيعة»، الذي يضفي إثارة تنتشر في أجواء الحديقة، بصحبة الحيوانات المتوهجة في كل مكان، التي تتضمن 500 من الأشكال والتصاميم المضيئة.

وتعد أكبر حديقة للمنحوتات الثلجية في المنطقة من أهم معالم «جاردن جلو»، إذ تحتوي على العديد من المنحوتات الجليدية المضاءة باستخدام ما يقارب 5000 طن من الثلج، حيث تم العمل على تشكيل المنحوتات الجليدية داخل حديقة الجليد عند درجة حرارة تبلغ ثماني درجات مئوية.

وتبرز في الحديقة متنزهات الفن والجليد والأشكال المضيئة، بينما تقدم حديقة الديناصورات عرضها المميز بمشاركة أكثر من 100 ديناصور متحرك، مع مجموعة من الإضافات المبتكرة، وتتميز حديقة الديناصورات بمختبر الديناصورات الذي يعرض مراحل ولادة الديناصورات، فضلاً عن وجود متحف الديناصورات، ويضم مجموعة من الهياكل العظمية للديناصورات، بالإضافة إلى عرض المرحلة التاريخية لانقراض الديناصورات وكيف انتهى عصرها.

وتتألق ضمن مكونات «جاردن جلو»، الحديقة الفنية التي جهزت عن طريق إعادة تدوير نحو 100 ألف من القطع الزجاجية والخزفية والبلاستيكية والأطباق، ويمكن لزوار الحديقة الفنية الجديدة متابعة العروض الخاصة بالأشكال والتصميمات الفنية الجذابة.

يشار إلى أن جولة منتزه الجليد توفر زوارق خاصة للزوّار، لإبقائهم دافئين في درجة الحرارة المنخفضة بالداخل.

داوود الهاجري:

«الوجهة تقدم تجربة مميزة لجميع أفراد الأسرة، باستخدام أفضل التقنيات عالية المستوى».

500

من الأشكال والتصاميم المضيئة، تضمّها الحديقة.