جاكمان وآشر وشوبرا على شاشة «ناشونال جيوغرافيك»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي»، التابعة لأبوظبي للإعلام، أحدث عروضها «تفعيل»، الذي يُعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط مساء الأحد المقبل.

ويضم طاقم عمل «تفعيل» عدداً كبيراً من النجوم؛ من بينهم هيو جاكمان وبريانكا شوبرا وآشر وفاريل ويليامز وأوزو أدوبا وراشيل بروسناهان، ويتكون العرض من ستة أجزاء تتناول قضايا مُعدلات خط الفقر، وعدم المساواة والاستدامة، كما تُسلط الضوء على كيفية التشجيع على قيادة التغيير الهادف والمُستدام.

تتناول كل حلقة قضية عالمية مختلفة، ومن ثم تحليل أسبابها الجذرية، وتشمل الموضوعات مُشكلات مياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والتحيز العنصري، والفقر، وتعليم الفتيات، والنفايات البلاستيكية، وغيرها من الموضوعات التي يجب أن تحظى بالمزيد من الاهتمام العالمي.

وصوّر العمل في جنوب إفريقيا ونيجيريا والفلبين وبيرو.

وتتوسع «ناشونال جيوغرافيك» في تسليط الضوء على تلك التحديات، إذ تتم مُناقشتها وبحث سُبل حلها في مساحة 12 صفحة، في إصدار شهر سبتمبر، مُخصصة لهذا الغرض، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة، بالإضافة إلى المقالات الدورية التي ستُنشر في المجلة وفي المواقع الإلكترونية.

ويأتي هذا العرض من «ناشونال جيوغرافيك» بالشراكة مع شركة بي أند جي والمواطنين العالميين Global citizens، إذ سيخصص موقع إلكتروني موجه للمُشاهدين الراغبين في التعمق أكثر ومعرفة المزيد عن القضايا المحورية التي يُبرزها «تفعيل».

وتواصل «ناشونال جيوغرافيك» التوعية بمثل تلك القضايا وتسليط الضوء عليها لجذب مزيد من الاهتمام العالمي إليها، وذلك على طريقتها الخاصة التي تتميز بها منذ أكثر من 130 سنة.