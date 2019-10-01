تغيّرات الأظافر.. هل تنذر بأمراض خطرة؟

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن التغيرات الطارئة على شكل الأظفار ولونها تدق ناقوس الخطر، إذ إنها قد تنذر بأمراض خطرة تصل إلى حد السرطان.

وأوضح المركز الألماني أن تغير لون الأظافر إلى الأصفر أو البني أو الرمادي، قد يرجع إلى الإصابة بفطريات الأظافر أو الصدفية، في حين قد يشير اللون الرمادي أيضاً إلى نقص الحديد والزنك والفيتامينات، أما اللون الأسود للأظافر فينذر بسرطان الجلد.

وقد يرجع تقوس الأظافر أو زيادة سمكها إلى أمراض القلب والرئة والكبد.

بينما يشير ترقق الأظافر وتقصفها إلى مشكلات الغدة الدرقية، أو نقص المعادن والفيتامينات مثل الكالسيوم والحديد وA وB، وفيتامين B7 المعروف باسم البيوتين.

لذا تجب استشارة الطبيب فوراً لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء هذه الأعراض والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

كما يمكن اللجوء إلى كريمات الكورتيزون أو اسبراي وأقراص بمواد فعالة مضادة للهيستامين. وإذا كانت الأعراض شديدة، فيمكن حينئذ أن يصف الطبيب المعالج طقم أدوية طوارئ.