وفاة نجم "أراب أيدول" الفنان محمد الخامس زغدي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

توفي فجر اليوم، نجم برنامج "أراب أيدول" الفنان الشاب محمد الخامس زغدي عن عمر يناهز 26 سنة إثر سقوط مميت من عمود كهربائي أمام بيته بحي الرمال بمدينة الوادي.

وأفادت مصادر عائلية، أن الضحية عاد وقت الفجر إلى بيتهم في سيارة زميله الذي قام بتوصيله ثم غادر لحال سبيله، ولأن الفقيد لم يكن معه مفتاح باب البيت، فقد تسلق العمود الكهربائي للدخول إلى البيت، غير أنه سقط أرضا على رأسه، ففارق الحياة في عين المكان. وقد عثر عليه والده جثة هامدة عندما فتح الباب قاصدا المسجد لصلاة الفجر، ويعتبر الفقيد من بين ألمع الفنانين الشباب ولديه جمهور غفير من المحبين، وترك عدة ألبومات غنائية، كما يعد أحد نجوم الموسم الثالث لبرنامج "ألحان وشباب" وبرنامج "فنان العرب" لقناة دبي الفضائية.

وقد تضاربت الأقوال حول سر وفاته، حيث أكد البعض أنه توفى في حادث مرورى، بينما أكد شهود عيان أنه جثته القيت أمام منزله وعثر عليها والده فجر اليوم دون معرفة سبب الوفاة.

وكان الظهور الأخير لزغدي بالأمس مع الموهبة الجزائرية عايدة أوملو للاحتفال بتأهلها لمرحلة العروض المباشرة من الموسم الخامس لبرنامج "ذا فويس".

يذكر أن زغدى لفت أنظار الجميع في الموسم الثاني من برنامج آراب أيدول وبعد خروجه من منافسات أراب أيدول شارك زغدي في برنامج "محمد عبده فنان العرب" وأكد المطرب السعودي أن زغدي موهبة مؤهلة للانطلاق فور، بينما علقت المطربة أصالة على آدائه قائلة: أحببّته من أول نظرة، ووصفته الفنانة نوال الزغبي بالمطرب الذي يملك إطلالة نجم.