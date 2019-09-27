"غوغل" يحتفي بعيد ميلاده ال21

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

احتفل محرك البحث الأشهر غوغل بالذكرى الـ 21 لتأسيسه، حيث قام باستبدال شعاره المعتاد الذي يتصدر صفحته الرئيسة، بصور لجهاز كمبيوتر قديم وعلى شاشته كتب اسم محرك البحث بالشكل القديم الذي كان عليه سابقاً، وبجانبه تاريخ انطلاق المحرك وهو 27/ 9/ 1998. ويرجع تأسيس شركة غوغل إلى 4 سبتمبر عام 1998، والتي بدأت كرسالة دكتوراه للاري بيدج وسيرجي برين في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا في يناير 1996، لتصبح بعد ذلك واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا عالمياً، وتعد الموقع الأكثر زيارة عالميا. والطريف أن الشركة في بدايتها اتخذ من جراج سيارات بمنزل أحد أصدقاء بيدج وبرين في مدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا مقراً لها، وبلغ إجمالي المبالغ التي تم جمعها لتأسيس الشركة الجديدة 1.1 مليون دولار أمريكي تقريباً.