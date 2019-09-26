تظاهرة حب عبر الفضاء الإلكتروني: الإمارات فخر العرب

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

عبر مغردون إماراتيون وعرب عن فخرهم بالرحلة التاريخية لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، مؤكدين أن هذه المهمة تمثل حدثاً تاريخياً وإنجازاً كبيراً يُحسب ليس فقط للإمارات ولكن للعرب جميعاً، وهي تأكيد على أن الإمارات تسير على الطريق السليم نحو ترسيخ مكانتها كدولة متقدمة في مختلف المجالات، معتبرين أن المنصوري وزميله سلطان النيادي أصبحا قدوة ونموذجاً لكل أبناء العرب.

احتفاء

وشهد الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية تظاهرة حب وفخر عربية عبر عدد من الوسوم (الهاشتاغات) التي أطلقها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفاء بهذه المهمة الأولى من نوعها على مستوى الإمارات والعالم العربي، وتصدرت «الترند»، مشيرين إلى أن هذه الخطوة هي تجسيد لطموح المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وضمّن المغردون في تغريداتهم صورة الشيخ زايد خلال اللقاء الذي جمعه في السبعينات من القرن الماضي بوفد من وكالة ناسا يضم علماءها الذين أرسلتهم إلى المركبة «أبولو» في ذلك الوقت، وكيف تحول حلم الماضي إلى واقع طموح لا يعرف المستحيل. وأكدوا أن «أكبر نجاح لأي قائد ليس صناعة الإنجاز بل صناعة الإنسان»، وأن ما تشهده الإمارات الآن هو ثمرة العمل والتخطيط المستمر الذي رسمه الشيخ زايد لكي يجعل اسمها يتلألأ في فضاء العالم، ويشع عطاء وإرادة، وهو أيضاً ثمرة اهتمام الإمارات الكبير بالعلم باعتباره الوسيلة التي ترقى بها الشعوب والدول.

معلومات

وتضمنت التغريدات كذلك معلومات عن رائد الفضاء هزاع المنصوري ومشواره المهني ومراحل الإعداد التي اجتازها مع زميله سلطان النيادي قبل الانطلاق في مهمته، ودعوات له بالتوفيق والعودة بالسلامة من رحلته. وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أملهم في أن تشكل هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة العرب نحو استكشاف الفضاء، مشيرين إلى اعتزازهم بجواب المنصوري على سؤال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس عما سيقوله قبل الانطلاق في مهمته، حيث أشار إلى أنه لم يفكر كثيراً في هذا الأمر من قبل نظراً لانشغاله بالتدريبات والاستعداد، «ولكن لأننا اعتدنا قبل أن نقوم بعملنا أن نتوكل على الله، فما سأقوله هو توكلنا على الله».

أعمال إبداعية

مهمة هزاع المنصوري كانت كذلك مصدر إلهام لعدد من المغردين الذي عبروا عن فخرهم بها بأعمال إبداعية مختلفة، منهم منال الملا التي غردت بلوحة رسمتها ابنتها للاحتفاء بأول رائد فضاء إماراتي، ونشرت مغردة باسم «الشاعرة مولاف» قصيدة تعبر فيها عن المشاعر التي تتابع بها مع ملايين البشر هذه الرحلة التاريخية، كذلك نشر ناصر الأحبابي أبياتاً شعرية تشير إلى دعم الجميع لهزاع المنصوري في رحلته وفخرهم بهذا الإنجاز الكبير.

رسالة فاروق الباز

قام مغردون بإعادة نشر رسالة العالم المصري الدكتور فاروق الباز التي وجهها لهزاع المنصوري، والتي عبر فيها عن سعادته قائلاً: «ربما أكون أسعد الناس برحلتك لأنني شخصياً أعلم علم اليقين أن رحلتك تمثل تحقيقاً لآمال مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكل أبنائها».