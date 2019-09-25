طبيب خصوبة يحذر: منشطات بناء العضلات تهدد الرجال بالعقم

المصدر: مسقط - د.ب.أ

حذر طبيب للخصوبة من أن تناول الستيرويدات الخاصة ببناء الأجسام والعضلات يهدد الرجال بالعقم.



وأكد المدير الطبي لعيادة IVI ميدل إيست، مسقط، الدكتور فرانسيسكو رويز، أن «هذه الأدوية تؤثر في الخصوبة، كما أنها قد تتسبب في الإصابة بسرطان البروستاتا، بالإضافة إلى مجموعة من المشكلات الصحية الأخرى».



وأضاف أنه عادة ما يستخدم الرجال المنشطات البنائية من أجل رفع مستوى هرمون «التستوستيرون»، ما يؤدي إلى زيادة الكتلة العضلية وتحسين قوة العضلات، ولكن تلك الأدوية يكون لها تأثير عكسي ومدمر؛ فنتيجة لاعتماد الجسم على مصادر خارجية ينخفض إنتاج هرمون التستوستيرون كأحد الآثار الجانبية، ما يؤدي إلى انخفاض الخصوبة لدى المستخدم، وفي بعض الحالات يصل إلى الصفر.