مهرجان مراكش للفيلم يحتفي بالسينما الأسترالية

المصدر: مراكش - رويترز

اختار المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الذي يطلق دورته الـ18 في نوفمبر المقبل، السينما الأسترالية «ضيف شرف» دورته الجديدة.

وقالت إدارة المهرجان: «نحتفي بالسينما الأسترالية بوصفها واحدة من بين الأقدم في العالم، أستراليا أمتعت العالم بأفلام مميزة، وأخرى حققت نجاحات كبيرة على مستوى الإيرادات».

وأضافت «طالما كانت الطبيعة الخلابة لقارة أستراليا حاضرة في هذه الأفلام بشكل كبير، هي أماكن مفعمة بالإلهام والحياة والمشاهد السينمائية القوية».

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن وفداً رفيعاً من الممثلين والمخرجين الأستراليين، سيشارك في الدورة المقبلة.

وتقام الدورة المقبلة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في الفترة من 29 نوفمبر إلى السابع من ديسمبر المقبلين.