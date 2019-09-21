بلقيس تغني في دبي احتفالاً باليوم الوطني للسعودية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضافت «سيتي ووك»، الوجهة المستوحاة من أسلوب الحياة في الهواء الطلق من «مِراس»، حفلاً موسيقياً أحيته الفنانة بلقيس فتحي، احتفالاً باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية.

وانطلقت أمسية بلقيس فتحي الموسيقية بعزف النشيد الوطني السعودي، لتقدم الفنانة على مدى 90 دقيقة، مجموعة من أجمل أعمالها الفنية، مثل «هاي هاي» و«مجنون» التي أثارت حماس الجمهور الكبير الذي شهد الحفل.

وتشمل احتفالات وجهة «سيتي ووك» باليوم الوطني السعودي عروضاً تراثية. وانسجاماً مع الأجواء الاحتفالية، ازدانت شوارع «سيتي ووك» ومتنزهاتها، إلى جانب صالة «كوكاكولا أرينا»، باللون الأخضر المميز بهذه المناسبة.