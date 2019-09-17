بطارية جديدة للسيارات الكهربائية قد تدوم 20 عاماً

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

ادعى أحد الباحثين في قسم تطوير البطاريات في شركة تسلا أن الشركة صممت بطاريات تتيح للسيارة قطع 1.6 مليون كيلومتر خلال 20 عاماً دون تبديل البطارية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا فيإيلون ماسك، إنه يسعى إلى أن تصبح سيارات تسلا ذاتية القيادة بالكامل، كي تطلق الشركة أسطولاً من سيارات الأجرة الآلية. ولن تقدم البطاريات الجديدة حلاً لكل التحديات الأخرى التي تواجه مطوري السيارات ذاتية القيادة، لكنها ستجعل سيارات الأجرة أكثر اقتصادية وفقاً لموقع «إلكترك». وستخفض بطارية كهذه كلفة تشغيل السيارات الكهربائية العادية وذاتية القيادة، ما سيجعل النقل النظيف خياراً أكثر قابلية للتطبيق في الاستخدام اليومي. واختبر باحثو جامعة دالهاوسي خلال الأعوام الثلاثة الماضية نوعاً جديداً من بطاريات ليثيوم-أيون، وقالوا إنها قابلة لإعادة الشحن 6 آلاف مرة، وفقاً لبحث نُشر في دورية إلكتروكيميكال سوسايتي، ما يعني أن السيارة قد تستطيع السير نحو 1.6 مليون كيلومتر بالبطارية ذاتها خلال 20 عاماً.

ويستطيع الذين يعيشون في ظروف الحرارة القصوى إعادة شحن البطارية نحو 4000 مرة، وهكذا تضمن أنظمة البطاريات الجديدة أن تعمل سيارات تسلا المستقبلية لأعوام كثيرة على بطارية واحدة في كل الظروف.

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مليون كيلومتر تقطعها السيارة بالبطارية الجديدة دون تبديلها.