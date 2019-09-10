جاء دور الجمبري.. روبيان نباتي قريباً في الأسواق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ذكرت نشرة مرصد المستقبل في دبي أن «تايسون فودز»، شركة الأغذية متعددة الجنسيات، أعلنت عن استثمارها في «نيو ويف فودز»، الشركة الناشئة في وادي السيليكون التي تخطط لإغراق الأسواق بمخزونها من بديل الجمبري (الروبيان أو القريدس) النباتي العام المقبل.

وأشار «المرصد» إلى أن الشركة الناشئة تحاول دخول سوق سريع النمو، إذ تقود شركات عدة هذا المجال ببدائل اللحوم النباتية التي تشبه اللحم.

ويصنع بديل الجمبري من خلاصة الأعشاب البحرية والبروتين النباتي، ومجموعة من المكونات السرية.

من ناحيتها، قالت كبيرة مسؤولي التقنية في «نيو ويف فودز» لصحيفة الواشنطن بوست: «لقد ركزنا على جعل هذا المنتج مخصصاً للنباتيين الذين يحاولون تقليل استهلاك اللحوم، ولذا يجب أن يكون قوامه كالجمبري. وعملنا بجد لنصل إلى قوام الجمبري المميز».

وتوجد مزايا كثيرة لإنهاء الاعتماد على الجمبري الحقيقي. ووفقًا للصندوق العالمي للحياة البرية، تضر مزارع الجمبري بالنظم البيئية للمناطق الرطبة. ورأت دراسة العام الماضي أن للطلب المتزايد على الجمبري تأثيراً سلبياً مباشراً على تغير المناخ.