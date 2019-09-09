ميركل تفتتح متحف «باوهاوس» بحضور 400 ضيف

المصدر: برلين - د.ب.أ

افتتحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس، متحف مؤسسة «باوهاوس» للفن المعماري في مدينة ديساو، التي مضى 100 عام على تأسيسها.

يأتي الافتتاح بعد مضي نحو عامين ونصف العام على أعمال البناء في المتحف، وقد قوبلت المستشارة بالتصفيق لدى وصولها إلى المبنى الزجاجي. واصطف مئات الأشخاص قبالة المتحف انتظاراً للافتتاح.

وقالت ميركل إنه لشيء رائع أن يتيح المتحف إمكانية عرض مدرسة «باوهاوس» وإنجازاتها من الفن المعماري إلى المقتنيات المنزلية بصورة شاملة. وأضافت أن المؤسسة تعبر عن طليعة فنية «لاتزال تنال إعجابنا حتى اليوم».

ومن المنتظر أن يقام أول معرض في المتحف تحت عنوان «المركز التجريبي باوهاوس. المجموعة»، الذي يضم مجموعة مختارة تتكون من 1200 قطعة من مجموعة مؤسسة «باوهاوس ديساو». وحضر الحفل نحو 400 ضيف من داخل ألمانيا وخارجها.

وأسس مدرسة «باوهاوس» المهندس المعماري فالتر جروبيوس في مدينة فايمار عام 1919، وتعد حتى اليوم إحدى أيقونات الفن الحديث على مستوى العالم، والمدرسة الأقوى تأثيراً في مجال الهندسة المعمارية والفن والتصميم.