شركة مأكولات سريعة شهيرة تبدأ ببيع لحوم نباتية

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

بدأت «كنتاكي» في بيع وجبات أجنحة خالية من العظام مصنوعة من اللحوم النباتية في أحد مطاعمها في أتلانتا يوم الثلاثاء الماضي، ونفدت جميعاً خلال خمس ساعات فحسب، ما يمثل علامة جديدة على نجاح اللحوم النباتية في سوق الوجبات السريعة. وذكر موقع «إنجادجت» أن المطعم باع خلال هذا ليوم كمية كبيرة من الوجبات الجديدة التي تسمى «بايوند فرايد تشيكن» تعادل ما يبيعه من وجبات الدجاج التقليدية خلال أسبوع. وتزاحم الزبائن أمام المطعم قبل أن يفتح أبوابه، ونشروا صوراً ومقاطع فيديو على مواقع الاتصال الاجتماعي تظهر الازدحام والوجبات الجديدة.

عندما أعلنت «كنتاكي» عن خططها لبيع الأجنحة المصنوعة من لحوم نباتية أنتجتها شركة بايوند ميت، ذكرت أنها ستقيّم ردود أفعال الزبائن كي تحدد هل ستبيع هذه الوجبات في بقية مطاعمها أم لا.

- المطعم باع خلال يوم كمية تعادل ما يبيعه من وجبات الدجاج التقليدية خلال أسبوع.