واحة حواء تحتفي بـ«رمز التسامح» بغرس شجيرات الغاف

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

احتفلت واحة حواء، التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات، بيوم المرأة الإماراتية، تحت عنوان «شكراً أم الإمارات»، وذلك في حديقة الفجيرة للمغامرات.

ووجهت الجمعية تحية شكر وتقدير وعرفان إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وهنأتها بهذه المناسبة تقديراً لدور سموها الرائد في دعم المرأة الإماراتية.

وتخلل الاحتفالية، التي حظيت بمشاركة واسعة من أبناء الفجيرة ومتطوعي جمعية سواعد الإمارات، زراعة عدد من شجيرات الغاف تزامناً مع عام التسامح واحتفاءً بشعار يوم المرأة الإماراتية «المرأة رمز للتسامح».

من جهته، قال رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية خالد الظنحاني، إن «المرأة الإماراتية استطاعت أن تحقق قفزات نوعية في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وعززت حضورها في مجالات العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني على المستويين المحلي والدولي»، مؤكداً الدور الإيجابي والمميز الذي تقوم به رائدة العمل الإنساني، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، في تمكين المرأة وتعزيز دورها المحوري في غرس قيم التسامح والتعايش والسلام في المجتمع والعالم.

من جانبها، قالت مديرة واحة حواء صابرين اليماحي، إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس يعد تكريماً وتقديراً لمسيرتها المظفرة بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رمز العطاء والتسامح، التي تعد قدوة لكل فتاة إماراتية تطمح للوصول إلى أعلى المناصب القيادية، مؤكدة المكانة المتميزة التي تحظى بها المرأة لدى القيادة، كونها عنصراً رئيساً وفاعلاً في بناء ورفعة الدولة.