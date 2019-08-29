تدشين أول سينما فندقية في دبي

المصدر: ديانا أيوب – دبي

تجربة خاصة تجمع ما بين السينما والأطعمة الفاخرة يعيشها زوار دبي في فندق "كمبنسكي مول الإمارات"، حيث تم تدشين قاعة سينما خاصة تقسم الى قسمين، وتتميز بكونها تحمل مستوى جديد من الخصوصية، اذ تجمع بين أرقى الأطعمة والمشروبات، وأحدث الأفلام، وتتسع القاعة الى 15 شخصا، يمكن حجزها بمواعيد مسبقة.

تتألف قاعة السينما الخاصة من منطقتين منفصلتين، إحداهما قاعة عرض مجهزة بتقنية سمعية وبصرية متطورة و15 مقعدا، أما المنطقة الأخرى فتضم قاعة فاخرة لتناول الطعام والمشروبات. ويقوم على الخدمة فريق من مقدمي الطعام يشكلون جزءا من التجربة، وبإمكان الضيوف الاختيار من القائمة أطعمة ومشروبات مميزة يتم إعدادها لهم بحيث يتاح للمرء اختيار كيفية تمضية الساعات الأربع في السينما.

وعن هذه التجربة الجديدة تحدثت الرئيس التنفيذي للتسويق والابتكار في ماجد الفطيم ميشيل والش، للإمارات اليوم، وقالت: "تتميز القاعة بكونها تجمع أفضل عناصر السينما، وأفضل عناصر الرفاهية التي تقدم في الفندق، وقد حرصنا على جمع التجربتين في تجربة تحمل الكثير من الخصوصية، وقد استغرق منا سنة كاملة للتحضير والتنسيق لهذه التجربة". ولفتت الى ان التجربة يتم الحجز لها مسبقا وهي تستغرق أربع ساعات بين العشاء والفيلم، ويمكن اختيار الفيلم من الأفلام التي تعرض في فوكس سينما، او يمكن للزوار اختيار أفلام قديمة يرغبون في مشاهدتها، مشيرة الى ان التكلفة تصل الى 3500 درهم، وتتسع القاعة لـ 15 شخصا، وهذا المبلغ يتضمن المشروبات والفشار ويمكن إضافة الطعام للتجربة.

ونوهت والش بأن القاعة تحمل الكثير من الخصوصية، وهي مخصصة لكي يقوم بها الأصدقاء أو المجموعات بالاحتفال بمناسبات خاصة، أما قائمة الطعام، فلفتت والش الى أنهم عملوا مع الفندق على تقديمها بشكل مميز للزوار، لتذوق أبرز الأطعمة التي تناسب أجواء السينما. ونوهت بأن رواد هذه القاعة، سيكونون من السواح بشكل أساسي، وربما لحفلات أعياد الميلاد أو مناسبات أخرى، ويمكن تقديم بعض الخدمات الإضافية في هذه الحالة لجعل الاحتفال مميزا.