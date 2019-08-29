مأكولات تراثية إماراتية في «سوق عكاظ»

المصدر: الطائف - وام

تُقدم القرية التراثية الإماراتية التي نظمتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، في حي العرب بمهرجان سوق عكاظ المقامة فعالياته حالياً في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، ألواناً من الأطباق الرئيسة الإماراتية والحلويات والمشروبات التقليدية.

ويمكن لزوّار القرية التراثية الاطلاع على تاريخ المطبخ الإماراتي، الذي نجح على مر العصور في تكوين قائمة طويلة ومتنوعة من الأطباق الرئيسة والفرعية والحلويات. ويمتلك المطبخ الإماراتي تاريخاً عريقاً ومشتركاً مع محيطه الخليجي العربي، وذلك على الرغم من وجود تلك اللمسات النهائية التي تميز الطبق الإماراتي عن غيره من الأطباق المماثلة له في دول مجلس التعاون، أو خارج حدود شبه الجزيرة العربية.

وتعكس المأكولات والمشروبات المقدمة في القرية التراثية التي نظمتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في جناح دولة الإمارات بالمهرجان، تأثير الموقع الجغرافي لدولة الإمارات منذ القدم في تنوّع مذاقات المطبخ الإماراتي عبر البهارات المتعددة، حيث يمتلك العديد من الأطباق الأصلية التي أبدعتها الأمهات قديماً، مستخدمة المكونات المحلية والقادمة عبر البحر لإعداد أطباق إماراتية بنكهة محلية أصلية مميزة.

وتقوم مجموعة من السيدات الإماراتيات المحترفات بإعداد وتقديم أشهر المأكولات الإماراتية في القرية التراثية.