«برنامج الفنون التشكيلية» ينطلق سبتمبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة الفنون التشكيلية بهيئة الثقافة والفنون في دبي، أنها ستنظم بالتعاون مع مركز عكاس للفنون البصرية برنامجاً تدريبياً متخصصاً، يجمع أبرز أنواع الفنون التشكيلية، ويقدمها بطريقة إبداعية مبتكرة مجموعة من الفنانين الرواد والشباب، يرافقون المشاركين في رحلات خارجية، وورش عمل متنوعة، وعرض لمجموعة من الأفلام الوثائقية، ومحاضرات ومعارض متخصصة.

وتنظم الفعاليات في بعض فروع مكتبات دبي العامة، كمكتبة الصفا للفنون والتصميم، ومكتبة الطوار، ومكتبة المنخول، إضافة إلى حي الفهيدي التاريخي، وستبدأ في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وقال مدير إدارة الفنون التشكيلية في الهيئة خليل عبدالواحد، إن البرنامج التدريبي يعد «رحلة غنية وشاملة في فضاءات الفنون التشكيلية»، مضيفاً أن البرنامج يسهم في إعداد جيل مبدع، يواكب نهج التميز الذي تسير عليه دولة الإمارات، ويحث الطاقات الإبداعية على الانطلاق والتحليق في فضاءات الإبداع. وأشار إلى أن البرنامج يدعم الخطة الاستراتيجية لهيئة الثقافة والفنون في دبي، الساعية إلى جعل الفن ركيزة أساسية ودائمة تنبثق منها رسائل السلام والتسامح، وتؤسس لاقتصاد إبداعي فاعل.