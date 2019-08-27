الأوركسترا السيمفونية تحيي حفلين في الخريف

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قبل أقل من شهر على انطلاق الموسم التاسع لفرقة «إن إس أو» الأوركسترا السيمفونية؛ كشفت الأوركسترا عن البرنامج الخاص بالعرضين الأولين، الذي يعد كل منهما بتجارب فنية حافلة لعشاق الموسيقى، خلال موسم الخريف.

وسيشهد الافتتاح الأولي لموسم حفلات الأوركسترا السيمفونية الجديد مشاركة قائد الأوركسترا الضيف سيمون هيلبيردينغ الذي سيقود الأوركسترا المؤلفة من 15 آلة موسيقية والتي تعتبر العمود الفقري للأوركسترا السيمفونية، ضمن عرضين نهاري وآخر مسائي لحفل «لا دولتشي فيتا» في 20 سبتمبر المقبل، على مسرح منارة السعديات، بينما ستقدم الفرقة «إن إس أو» أمسيتها الموسيقية «هوراي فور هوليوود» على مسرح قصر الإمارات في الرابع من أكتوبر المقبل.

وسيتضمن النصف الأول من الأمسية مجموعة من روائع المعزوفات التي اشتهرت بها إنتاجات سينمائية، كما سينضم للحفل العازف والمؤلف الإماراتي حمد الطائي، وسيشارك بمقطوعة «المشي في السماء». كذلك ستشارك أوركسترا الإمارات السيمفونية للناشئة على المسرح مع فرقة «إن إس أو» في عرض مشترك لعزف مقطوعة «بالاديو» للعازف كارل جينكين. وسيبدأ القسم الثاني من الأمسية بواحدة من أشهر المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية، وهي الرائعة الإسبانية بوليرو للملحن الموسيقي رافيل، قبل إطلاق الأوركسترا سلسلة من المعزوفات التي تألقت في العديد من أفلام السينما الجديدة.