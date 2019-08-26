الثقافة الطاجيكية في ضيافة «الندوة» بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف ندوة الثقافة والعلوم في دبي معرض الثقافة الطاجيكية، الذي افتتح بحضور عدد من القناصل، والمسؤولين وأعضاء مجلس إدارة الندوة.

ويضم المعرض باقة من الأعمال التشكيلية والحرفية الطاجيكية والتي تنوعت بين لوحات فنية ومشغولات يدوية من ملابس وقطع فنية فريدة تميزت بالدقة وروعة التكوين والألوان. ومن الفنانين المشاركين في المعرض: سبزالي شاريبوف، وهو أستاذ جامعي في جامعة طاجيكستان التكنولوجية، فاز بجوائز عدة ويعتبر الفنان الشعبي الأول في بلده.

أما الفنان مورودجون سبزليفيتش شريفوف (طاجيكستان) فدرس في كلية الفنون الحكومية الطاجيكية وتخصص في الديكور الداخلي، وتخرج منها ويعمل في هذا المجال، وشارك في معارض عدة.

كما تحضر في المعرض أعمال للفنان إلياس مامادزانوف أمينجونوفيتش (طاجيكستان) الذي يعمل كمدرس متخصص في كلية الفنون الحكومية منذ عام 1997. بالإضافة إلى الفنان أوبيدوليف عبداللوجون نيغماتوليفيتش الذي تخرج في مدرسة الفنون، بطاجيكستان.