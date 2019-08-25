هدية علي الخوار لـ«الزعيم العيناوي».. بصوت عيضة المنهالي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أهدى الشاعر علي الخوار أغنية جديدة بعنوان «العين راس» لجمهور البنفسج، مع بداية الموسم الجديد. وستبث الأغنية التي يؤديها المطرب عيضة المنهالي من خلال قناة العين الفضائية التي أطلقت قبل أسابيع.

وتتغنّى «العين راس» بإنجازات نادي العين على الصعيد المحلي والآسيوي والعالمي.

ويقول مطلع الأغنية التي لحنها عادل عبدالله ووزعها موسيقياً أحمد الرصوان:

ما نطلـب الاّ الراس.. ما دامنا راس

عينٍ على الدوري وعينٍ على الكاس

وانت (الزعــيم) المنفــرد بالزعامه

نهواك عز.. وتفتخر باسمك الناس

وصيغت كلمات الأغنية باحترافية الشاعر المحب لناديه ولرياضة كرة القدم عموماً، وتغنت بإنجازات النادي الذي رفع كؤوس بطولات محلية وإقليمية، وحقق إنجازات بالجملة حتى بات يلقب بـ «الزعيم».

