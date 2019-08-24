36 ناشئاً يتدربون على تحويلالأفكار إلى أعمال إبداعية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ورشة تدريبية بعنوان «الكتابة الإبداعية»، بهدف إثراء معارف الناشئة وتطوير مواهبهم، واكتساب الأدوات التي تساعدهم على التعبير عن أفكارهم.

سلطت الورشة، التي أقيمت في مركز ناشئة كلباء بمشاركة 36 ناشئاً، وقدمتها الدكتورة مريم الهاشمي، أستاذ مساعد في كليات التقنية العليا بالإمارات، الضوء على مفهوم الكتابة الإبداعية، وتنمية المهارات الأساسية المطلوبة لتأهيل الناشئة لدخول عالم الإبداع الأدبي والفكري.

وتعرف الناشئة المشاركون إلى أهمية القراءة، باعتبارها إحدى أهم الأدوات اللازمة لعملية الإنتاج المعرفي، وكيفية البحث عن المعلومات المهمة للكتابة، والفرق بين كتابة التقارير والقصص والروايات، وسبل تحويل الأفكار إلى أعمال إبداعية مكتوبة، تراعي قواعد الكتابة الأدبية.

وتدرب المشاركون على كيفية رسم الخريطة الذهنية للعمل المراد كتابته من خلال المناقشة الجماعية، وتعلموا أهم تقنيات الكتابة ومهارات التحليل والوصف، التي تنمي حسهم الإبداعي وتؤهلهم للكتابة من زوايا سينمائية مختلفة، يصطحبون القارئ من خلالها في رحلة عبر المعاني والكلمات.

كما تعرف الناشئة إلى أهمية تدوين الأفكار، والتفكير بطريقة إبداعية، إضافة إلى محفزات الكتابة التي تقودهم إلى الشهرة والانتشار، وتمكنهم من المشاركة في الجوائز المتخصصة على المستويين المحلي والعالمي.

وأبدى المشاركون تفاعلاً إيجابياً بكتابة تعبر عن رؤاهم؛ لتطبيق مهاراتهم المكتسبة من الورشة.

المشاركون تعلموا أهم تقنيات الكتابة، ومهارات التحليل والوصف التي تنمي حسهم الإبداعي، وتؤهلهم للكتابة من زوايا مختلفة.