غالبية الألمان يجدون صعوبة في اكتشاف الأخبار الكاذبة

المصدر: جوترسلوه (ألمانيا) - د.ب.أ

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان لديهم مشكلات في التفرقة بين الأخبار الصحيحة والأخبار ذات المحتوى المضلل.

وتبين من خلال الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس، أن 61% من الألمان يجدون صعوبة محدودة أو بالغة في التعرف إلى المضمون الصحيح بين المعلومات، بينما قيم 37% آخرين الأمر بأنه «ليس صعباً للغاية» أو «ليس صعباً على الإطلاق».

وأشار الاستطلاع إلى أن 84% من الألمان يرجحون أن التعرف إلى الأخبار الكاذبة أمر «صعب إلى حد ما» أو «صعب للغاية» بالنسبة للآخرين، بينما ذكر 14% أن هذا «ليس صعباً للغاية» أو «ليس صعباً على الإطلاق» بالنسبة لغيرهم.

أجرى الاستطلاع معهد «كاندار» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مؤسسة «بيرتلسمان» الألمانية بمناسبة بدء مؤتمر «زالتسبورغر تريلوغ 2019» اليوم.

ويشارك في هذا المؤتمر - بحسب بيانات المؤسسة - صناع قرار ومؤثرون في الرأي العام لمناقشة قضايا مستقبلية من وجهة نظر أوساط سياسية واقتصادية وثقافية. وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 25 - 30 يوليو الماضي، 1010 ألمان فوق 14 عاماً.