«المعلمون الألمان»: على المدارس الاهتمام بإفطار الأطفال

المصدر: برلين - د.ب.أ

طالب اتحاد المعلمين الألمان المدارس بالاهتمام بتقديم وجبة الإفطار للأطفال في بداية الدوام الدراسي، بعدما أظهر استطلاع للرأي أن 10% من تلاميذ المرحلة الابتدائية يغادرون منازلهم صباحاً دون إفطار.

وقال رئيس الاتحاد، هاينتس - بيتر مايدينجر، «سيكون من الصواب بالتأكيد أن تقدم المدارس لهذه الحالات وجبة إفطار طارئة بدعم من الولايات والمحليات».

وذكر أنه في الماضي كانت توفر المدارس في بعض الولايات اللبن والفاكهة للأطفال صباحاً، موضحاً أن غياب وجبة الإفطار يؤثر سلباً في الأداء الدراسي للأطفال.

وكان استطلاع للرأي بين الآباء قد أظهر أن من بين ثلاثة ملايين طفل في المرحلة الابتدائية بألمانيا هناك نحو 300 ألف يذهبون إلى المدرسة من دون تناول وجبة الإفطار في المنزل. وبحسب بيانات الآباء في الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس، فإن 9% من الأطفال يتناولون وجبة الإفطار بمفردهم في المنزل.

وشمل الاستطلاع أكثر من 1000أم وأب لديهم طفل واحد على الأقل في المرحلة الابتدائية.

ويرى 53% من الآباء أن الإفطار أهم وجبة للطفل، مقارنة بوجبتي الغداء والعشاء.

وأعرب 57% عن تشككهم إزاء قدرتهم على تغذية أطفالهم على النحو السليم الذي يتصورونه.