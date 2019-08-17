عروس بحر أسر قلوب التايلانديين.. آخر ضحايا تلوث المحيطات

المصدر: بانكوك - د.ب.أ

ذكرت وسائل إعلام محلية أن عروس بحر رضيعاً (ثمانية أشهر)، كان أسر قلوب التايلانديين بعد العثور عليه على شاطئ جنوب البلاد في إبريل الماضي، نفق بسبب عدوى متعلقة بنفايات بلاستيكية في معدته وأمعائه.

وقالت صحيفة «بانكوك بوست» إنه عثر على عروس البحر (الأطوم) في منطقة كرابي، على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب بانكوك، وكان الأطباء البيطريون يأملون في علاج الحيوان وإعادته إلى البرية.

وألقى مرض الحيوان بالضوء على تلوث المحيط ومشكلات متعلقة بالنفايات البلاستيكية.

وأكدت إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والحفاظ على النباتات في تايلاند أن الحيوان واسمه «ميريام» نفق بينما كان الأطباء البيطريون يحاولون إنقاذ حياته، حسب الصحيفة.

وكان الحيوان يتلقى العلاج سابقاً في بحر «أندامان» لكنه نقل الأسبوع الماضي إلى حضانة.

وحيوان الأطوم من الثدييات البحرية المماثل لخروف البحر.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت في شهر أبريل الماضي إلى أنه يتم إلقاء 13 مليون طن من نفايات البلاستيك في المحيطات كل عام.

وأوضحت دراسة عملية نشرت مؤخراً أن البلاستيك مادة سامة بطبيعتها، وبمجرد ابتلاعها، تتسبب في حدوث مضاعفات صحية خطرة، وفي الحالات القصوى تؤدي إلى الوفاة.