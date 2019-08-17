بالكرك وعقود الزهور.. مطار أبوظبي يستقبل القادمين من باكستان والهند

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظّمت مطارات أبوظبي استقبالاً مميزاً للمسافرين القادمين من باكستان والهند عبر مطار أبوظبي الدولي، احتفالاً بذكرى استقلال الدولتين في 14 و15 أغسطس الجاري على التوالي.

وتمثلت المظاهر الاحتفالية في مطار أبوظبي الدولي بالزينة التي تحمل ألوان الأعلام الوطنية للدولتين، والترحيب بهم بتقديم الشاي التقليدي (الكرك)، إلى جانب توزيع أعلام باكستان على المسافرين القادمين عبر مطار أبوظبي، يوم الأربعاء الماضي، إحياءً لذكرى استقلال باكستان، الذي يصادف 14 أغسطس الجاري. فيما قدمت فرق الموسيقى الباكستانية التقليدية مقطوعات موسيقية حيّة للترحيب بزوار أبوظبي. وحظي الزوار القادمون من الهند، عند وصولهم إلى مطار أبوظبي الدولي، أول من أمس، بترحيب مميز، مع توزيع الأعلام الوطنية الهندية، وتقديم شاي الكرك التقليدي، وعقود الزهور التي تشتهر بها الهند، في عيد استقلالها الذي يصادف 15 الجاري. وتصنف باكستان والهند في مقدمة وجهات السفر المشغلة من مطار أبوظبي الدولي، بإجمالي 27 وجهة تصل إليها خطوط الطيران من مطار أبوظبي إلى الدولتين، إذ شكل مسافرو باكستان والهند نسبة كبيرة من إجمالي حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي لعام 2018.

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وجهة تصل إليها خطوط الطيران من مطار أبوظبي إلى الدولتين.