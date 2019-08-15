ثونبرغ تبحر على متن يخت إلى أميركا لأجل «المناخ»

المصدر: بليموث (إنجلترا) - د.ب.أ

تنطلق الناشطة السويدية الشابة، المعنية بالمناخ، غريتا ثونبرغ، في رحلة بحرية من مدينة بليموث البريطانية، لحضور سلسلة من المؤتمرات والاحتجاجات حول المناخ في الولايات المتحدة.

وتسافر ثونبرغ، (16 عاماً)، والتي ترفض السفر بالطيران، بسبب ثاني أكسيد الكربون، الذي ينبعث من الطائرات، على متن يخت السباق (Malizia) الذي يقوده البحار الألماني بوريس هيرمان، والبحار بيير كاسيراجي، من موناكو. وتخطط ثونبرغ لحضور قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في نيويورك، في 23 سبتمبر المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحفزت ثونبرغ شباباً في جميع أنحاء أوروبا وخارجها، بنشاطها منذ أن بدأت إضراباً مدرسياً أسبوعياً خارج البرلمان السويدي قبل عام.

وقال البحار الألماني هيرمان إنه يعتبر دوره في رحلة ثونبرغ هو مسؤولية كبيرة. وقال إن هذه ستكون أول رحلة بحرية للفتاة .

ويتم توليد كل الكهرباء المطلوبة على متن اليخت Malizia من الألواح الشمسية، ومن توربينات تحت الماء.