ياس مول يستضيف عروضاً ترفيهيةً وثقافيةً عالمية احتفالاً بعيد الأضحى المبارك وتقديراً لعام التسامح

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن ياس مول، أكبر مركز للتسوّق والترفيه في أبوظبي، عن استضافة عروضاً ترفيهيةً وثقافيةً عالمية طيلة أيام عيد الأضحى المبارك اعتباراً من 11 ولغاية 14 أغسطس 2019، وذلك احتفالاً بحلول العيد وتقديراً لرسالة التسامح التي يحملها هذا العام. وسوف يضم الاحتفال العديد من عروض الفرق الاستعراضية الجوّالة والفقرات الاحتفالية التي تعكس التقاليد والثقافات من مختلف أنحاء العالم.

وسوف يتمكن المقيمون والزائرون الذين يقصدون ياس مول للحصول على أفضل تجربة تسوّق وترفيه وتناول طعام خارج المنزل، من مشاهدة عروض الفرق الجوّالة التي تمثل الصين وروسيا والبرازيل واليابان وإسبانيا ومصر والإمارات، ومنها فرقة "العيالة" للفن الشعبي الإماراتي العريق، وسوف ترتدي الفرق المشاركة أزياءً تقليدية، وتقدم جملة من العروض الراقصة والترفيهية، والتي تناسب جميع الأعمار وتثري الاحتفال بالعيد في ياس مول للعائلة والأصدقاء، وتقام العروض طيلة أيام عيد الأضحى في ساحة "بيرل كورت" وساحة "بالم كورت"، وساحة "تاون سكوير" وفي ساحة "بوليفارد" في ياس مول من الساعة 3 مساءً ولغاية الساعة 9:40 مساءً.