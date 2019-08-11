نصيحة لام للياقة.. برنامج صغير خلال الروتين اليومي

المصدر: هرتسوجناوراخ (ألمانيا) - د.ب.أ

قال القائد السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، فيليب لام، إن ممارسة الرياضة البدنية، خلال روتين الحياة اليومية مهم للغاية، مشيراً إلى وجود طرق وبرنامج صغير للحفاظ على اللياقة البدنية، خلال الروتين اليومي. وأضاف لام (35 عاماً)، خلال حفل بمناسبة الذكرى الـ70 لإنشاء شركة أديداس للمستلزمات الرياضية، أول من أمس، أنه من الممكن، على سبيل المثال، التخلي عن وسيلة المواصلات في آخر محطة والسير على الأقدام واستنشاق الهواء المنعش. وتابع أنه من الممكن أيضاً «التخلي في بعض المرات عن المصعد، وصعود السلم». وأكد مدافع نادي بايرن ميونخ السابق، والحائز مع منتخب بلاده بطولة كأس العالم في البرازيل 2014، أهمية التغذية، معتبراً أن الحفاظ على اللياقة لا يتطلب تخصيص ساعات طويلة للتدريب، بل من الممكن تنفيذ برنامج تدريب صغير، خلال الروتين اليومي للحياة.