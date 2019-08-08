بالضبط والربط العسكري.. طلبة «الصيفي» يقدمون عروضاً مبهرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفت القيادة العامة لشرطة دبي بتخريج طلبتها من الملتحقين بالبرنامج الصيفي، الذي نظمه مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من خلال تأدية الطلبة عروضاً عسكرية أبهرت الزوار في مراكز تسوّق، إذ أظهرت العروض نتائج تدريب المشاركين في الدورات الصيفية.

وقال مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، الذي شهد حفل التخريج، الذي استضافه «مول الإمارات»، إن «شرطة دبي حريصة على بناء جيل متسلّح بالعلم والمعرفة، يحمل قيم التسامح والتعايش والعطاء، ويدرك أهمية الفرد والأسرة والوطن، ويعي دوره المجتمعي»، مشيراً إلى أن الاهتمام بالشباب وبناء قدراتهم وتزويدهم بالمعرفة من خلال البرامج، التي تطرحها القيادة العامة لشرطة دبي للمجتمع، منها برنامج الأنشطة الطلابية الصيفية، تهدف إلى استثمار وقت فراغهم لتعلم مهارات عدة.

من جهته، أكد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بالنيابة في شرطة دبي، العميد محمد راشد بن صريع المهيري، الذي حضر حفل تخريج الدورة العسكرية لطلبة برنامج الأنشطة الصيفية، في «فيستفال سيتي سنتر»، أن الدورات تصقل شخصية الطلبة، وتسهم في تحديد أهدافهم في المستقبل، لافتاً إلى أن تضافر جهود الجهات المشاركة في الدورات، أسهم في إنجاحها وتخريج عدد كبير من الطلبة.

وأضاف أن «البرنامج ركّز على عدد من المحاور المتنوعة، منها الضبط والربط العسكري، والتركيز على المفاهيم والقيم النبيلة، وتقديم التدريبات العسكرية، والاعتماد على النفس، وتدريبات تخصصية في الفروسية والموسيقى والغوص والإسعافات الأولية وغيرها».

بدوره، أفاد مدير مركز حماية الدولي في شرطة دبي، العقيد عبدالله الخياط، بأن عدد الذين تقدموا للالتحاق بالبرنامج 1456 طالباً وطالبة، تم قبول 1048، (411 طالباً، و637 طالبة) من 26 جنسية، في 14 مركز تدريب، وستة مراكز شرطة.

وأكد الخياط أن من أهم نتائج الدورات الصيفية، تعزيز التواصل والثقة بين الطلبة والشرطة، وتعريف المشاركين بالجهاز الشرطي وأهميته، ودوره المجتمعي والإنساني، وقيم التسامح والتعايش.

من جهتهم، أشاد أولياء أمور طلبة بالدورات، مؤكدين حرصهم على الاستمرار في انتساب أبنائهم لها، كونها تترك أثراً طيباً في سلوكهم ونفوسهم، وتحقق لديهم الانضباط العسكري، وتصقل الشخصية، وتشجعهم على الاعتماد على النفس وبناء الثقة والقدرة على التحمّل.

• 1048 طالباً وطالبة شاركوا في دورات البرنامج الصيفي.