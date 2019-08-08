اكتشاف ببغاء ضخم عاش في نيوزيلندا منذ 20 مليون عام

المصدر: ولينغتون - د.ب.أ

اكتشف العلماء بقايا ببغاء ضخم عاش في نيوزيلندا منذ 20 مليون عام، حيث يبلغ طوله نحو متر، ولديه منقار ضخم وقوي، ويحتمل أنه كان يلتهم ببغاوات أخرى.

وقال الأستاذ بجامعة فلينديرز، تريفور ورثي، أمس، إن «نيوزيلندا تشتهر بطيورها الضخمة، لكن حتى الآن لم يعثر أحد على ببغاء ضخم منقرض في أي مكان».

وأطلق علماء في علم الأحافير بجامعة فلينديرز ومتحف كانتيربوري في نيوزيلندا، اسم «هركليز انيكسبتاتوس» على الببغاء لإظهار مدى قوته وكبر حجمه، إضافة إلى الطبيعة غير المتوقعة لهذا الاكتشاف.

وعثر على الببغاء الجديد في حفريات تعود لـ19 مليون عام مضت، بالقرب من بلدة سانت باثانس التي كانت تشتهر بنشاط التعدين في منطقة سنترال أوتاجو في ساوث آيلاند في نيوزيلندا، وهي منطقة يقوم العلماء باستخراج الرواسب الحفرية منها منذ 20 عاماً.