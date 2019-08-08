ألعاب ومسيرات تنشر الفرح في «ابن بطوطة»

يستضيف «ابن بطوطة مول» باقة من فعاليات الترفيه العائلي والاستعراضات الحية احتفالاً بحلول عيد الأضحى، خلال الفترة من 9 - 17 أغسطس الجاري. وسيكون بمقدور زوّار المركز الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والمسيرات الجوالة وركن الألعاب المخصص للأطفال الذين تتاح لهم فرصة الالتقاء مع شخصيات لوني تونز المحببة.

تبدأ احتفالات العيد باستعراض لشخصيات لوني تونز، إذ يمكن للأطفال الاستمتاع بما يقوم به كل من ويلي إي كويوت، رود رنر، إلمر فاد، ودافي دك، الذين سيشاركهم الأطفال رقصاتهم المرحة قبل أن يتسنى لهم الالتقاء مع هذه الشخصيات عند نهاية كل استعراض. وتنطلق الاستعراضات الساعة 5:30 و7:30 و8:30 مساء كل يوم.

عبّر عن إبداعاتك وأفكارك المبتكرة في المنطقة المخصصة لـ«لوني تونز»، التي تستضيف أنشطة رائعة. واحصل على فرصة تعلم بعض مهارات الفنون والحرف اليدوية، أو يمكنك الانطلاق في مطاردة ساخنة بصحبة وايل إي. كايوتي في ركن الألعاب بلوني لاند. وتفتح المنطقة أبوابها من الساعة 2:00 حتى 10:00 مساءً يومياً.

أطلق العنان لحماسك مع مسيرة «ستيم بانك» بما تستعرضه من أزياء مستقبلية، وبمشاركة استعراضات السائرين على العصي في الجولات الصاخبة بأرجاء مركز التسوق لإضفاء المزيد من المرح على احتفالات العيد، في الساعة 5:00 و6:00 و8:00 و9:00 مساء كل يوم.