تجربة الذوق التايلاندي الحقيقي

إذا كنت تبحث عن تجربة شيء جديد في العيد، عليك بتجربة عروض الذوق الحقيقي لتايلاند التي يقدمها مطعم Benjarong، حيث يتم إعداد المأكولات التايلاندية الأصيلة في مطبخ يتكون من طهاة تايلانديين مع منطقة لتناول الطعام تجسد أجواء أنيقة، وتحت قيادة رئيس الطهاة Naruemol Poolkuan الحائز جائزة، يقدم المكان الوصفات التي تم تمريرها من القصور القديمة في تايلاند.

كما يتم التعامل مع الضيوف ليعيشوا الترفيه الموسيقي من التايلانديين أثناء الغداء والعشاء، مع الحرص لضمان إعداد الوصفات الكلاسيكية القديمة التي تعود لقرون وتقديمها.