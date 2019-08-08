«عالم فيراري أبوظبي» تحتفل باليوم العالمي للأفعوانيات

تحتفل عالم فيراري أبوظبي باليوم العالمي للأفعوانيات، إذ تنظم المدينة الترفيهية باقة من الأنشطة والمفاجآت الاحتفالية بهذه المناسبة في 16 أغسطس الجاري.

ودعت «عالم فيراري أبوظبي» محبي الحماس والتشويق إلى المشاركة في هذا اليوم الحافل بالفعاليات والمغامرة، بما في ذلك الانطلاق على متن «فورمولا روسّا» التي تصل إلى سرعة 240 كيلومتراً في الساعة في 4.9 ثوانٍ فقط، وتقطع المسار البالغ طوله 2195 متراً في تجربة مشوقة تحاكي إحساس سائقي سيارات فيراري في سباقات الفورمولا، وتقدم الفرصة لمشاهدة معالم جزيرة ياس من ارتفاع أكثر من 50 متراً عن سطح الأرض.

وقالت مدير عام «عالم فيراري أبوظبي» بيانكا ساموت: «يسعدنا أن نحتفل بهذا اليوم مع محبي عالم فيراري أبوظبي من مختلف الأعمار والجنسيات، إذ يشكل اليوم العالمي للأفعوانيات فرصة للضيوف للاستمتاع بالتجارب الترفيهية المستوحاة من سباقات الفورمولا1».

وتضم «عالم فيراري أبوظبي» باقة من الألعاب الحماسية وتجارب الترفيه العائلية، إضافة إلى أكبر متجر تجزئة لعلامة فيراري على مستوى العالم. وسيجد الضيوف الكثير من الخيارات للاستمتاع بيوم ترفيهي مملوء بالفرح والبهجة بدايةً من سباقات الكارتينغ وصولاً إلى ألعاب وتجارب المحاكاة الأكثر تطوراً.