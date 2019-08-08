«دولار» ينطلق اليوم على «نتفليكس»

المصدر: بيروت - الإمارات اليوم

أعلنت شبكة نتفليكس عن بدء عرض مسلسل «دولار»، أحدث أعمالها الأصلية باللغة العربية اليوم.

وتدور أحداث المسلسل حول تعاون المساعدة التنفيذية الحسناء «زينة» على مضض مع «طارق» المعتدّ بنفسه، لتعقب ورقة نقدية بدولار واحد من أجل ربح مليون دولار. وتبدأ الأحداث حين يقدم طارق (عادل كرم)، أحد المبدعين في عالم الإعلانات، فكرة تسويقية لافتتاح بنك جديد في لبنان، إلا أنه يثير حفيظة زينة (أمل بوشوشة)، مديرة مالية شابة ذكية تعمل في البنك، حين يصر على تقديم فكرته أمام مدير البنك فقط. وتتسارع الأحداث ليجد الاثنان نفسيهما عالقين معاً في رحلة البحث عن ورقة بقيمة دولار.

يشار إلى أن المسلسل، الذي أخرجه سامر برقاوي، صور في لبنان، وهو من تأليف هشام هلال.