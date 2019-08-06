إسعاف دبي تُوفر خدمات متكاملة للحجاج بالمطارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالإنابة، عيسى الغفاري، إن المؤسسة تحرص سنوياً، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والمشاركين من الدوائر والقطاع الخاص، على المشاركة ودعم البعثة الرسمية للحج، مشيراً إلى أن المؤسسة أطلقت مبادرة «سلامة الحجاج»، التي تهدف إلى سلامة ونشر الابتسامة على وجوه ضيوف الرحمن.

وأضاف أن المؤسسة وفرت خدمات متكاملة للحجاج، وأعلن عن وجود أطقم وفرق إسعافية مدربة وسيارات إسعاف مجهزة، في مطارات دبي، لخدمة الحجاج والمعتمرين، وانتهز الغفاري هذه الفرصة ليهنئ جميع حجاج الدولة المتوجهين للأراضي المقدسة، مشيراً إلى استعداد المؤسسة للتعامل مع الحالات المرضية لكل الحجاج، خصوصاً كبار السن، ومرضى السكر والقلب والكلى والرئة، وغيرها.

وأضاف أن فريق المسعفين ينتشر في أنحاء المطار ومرافقه الحيوية، وفق خطة متكاملة، تضمن توفير الخدمات الإسعافية في صالات الوصول والمغادرة.