كلبة ضالة تلد 20 جرواً

المصدر: تكساس - رويترز

في واقعة نادرة.. ولدت كلبة ضالة 20 جرواً، في مدينة تايلر بولاية تكساس الأميركية.

وانتشل مسؤولو حماية الحيوانات الكلبة، وهي من نوع «لابرادور هجين»، من أحد شوارع المدينة يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يُجري لها أحد الأطباء البيطريين عملية ولادة قيصرية عاجلة. ويعيش حالياً 18 من هذه الجراء، التي بلغ عددها 20.

وتدخلت إحدى جماعات الإنقاذ لمساعدة الكلبة الأم، وسُميت لونا، على الاعتناء بأسرتها الكبيرة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه بمجرد اكتمال فطام الجراء، ستتاح إجراءات التبني لها ولأمها. ووفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن أكبر عدد من الجراء، التي ولدت في مرة واحدة، كان في المملكة المتحدة، حينما ولدت كلبة 24 جرواً عام 2004.